Туристам рассказали, куда подать документы на шенген в начале 2024 года

Визовые центры начали свою работу в 2024 году. Сейчас в них ожидаемо меньший поток заявителей, чем в декабре, – схлынула волна тех, кто во что бы то ни стало стремился оформить шенген до новогодних каникул. Редакция TourDom.ru узнала обстановку в ВЦ европейских стран, наиболее лояльно настроенных к россиянам.

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Быстро можно податься на итальянскую визу. Как утверждают специалисты агентств, помогающих с оформлением документов, свободные слоты в визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге есть на ближайшие дни, до определенного времени можно было поймать запись даже на завтра.

Испанский ВЦ, в отличие от других стран, работал даже в новогодние каникулы. Здесь также туристы не сообщают о проблемах с записью. Кроме того, продолжает действовать новый вариант, когда можно прийти в центр без записи и податься по живой очереди.

С Францией дела несколько сложнее. Прямо сейчас шансов поймать свободные слоты практически нет. Перед Новым годом визовый центр распределил записи на подачу документов до 19 января. Но подать в январе документы еще будет можно. Главное – не проворонить момент, когда ВЦ выкинет слоты на вторую половину месяца. Это должно произойти в ближайшие дни, и те, кто хочет получить французский шенген, уже активно мониторят ситуацию.

Несмотря на то что европейские визы продолжают оформлять, многие туристы не спешат это делать – не устраивают сроки, на которые разрешают въезд: «Как пятилетки начнут выдавать, тогда о них вспомним. Визы под даты поездки и трехмесячные мультики за такие деньги и с таким пакетом документов – несерьезно», – обсуждают ситуацию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». В антирейтинге по-прежнему консульство Италии в Санкт-Петербурге, которое выдает визы или отказы накануне планируемого вылета: «Почитаешь отзывы людей, как в последний вечер караулят паспорта, так волосы шевелятся. И это удовольствие за свои немалые деньги».