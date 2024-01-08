Микробиолог объяснил, как не заразиться бактериями в самолете

Британский микробиолог Джейсон Тетро напомнил любителям авиаперелетов о том, как уберечься от всевозможных бактерий на борту самолета. По его словам, одна из самых заразных частей - подголовники, так как их редко отправляют на глубокую очистку. Специалиста цитирует Pravda.Ru.

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«Подголовники являются открытой поверхностью, люди с ней часто контактируют», - отметил Тетро.

Также стоит следить за гигиеничностью поверхностей, с которыми предстоит соприкоснуться во время полета. Речь идет о карманах сидений, ремнях безопасности, столиках для еды и ручках туалетной комнаты. Лучше всего перед прикосновением использовать дезинфицирующее средство или влажные салфетки. Благодаря этому получится снизить риск заражения микробами и бактериями.