Микробиолог объяснил, как не заразиться бактериями в самолете
Британский микробиолог Джейсон Тетро напомнил любителям авиаперелетов о том, как уберечься от всевозможных бактерий на борту самолета. По его словам, одна из самых заразных частей - подголовники, так как их редко отправляют на глубокую очистку. Специалиста цитирует Pravda.Ru.
«Подголовники являются открытой поверхностью, люди с ней часто контактируют», - отметил Тетро.
Также стоит следить за гигиеничностью поверхностей, с которыми предстоит соприкоснуться во время полета. Речь идет о карманах сидений, ремнях безопасности, столиках для еды и ручках туалетной комнаты. Лучше всего перед прикосновением использовать дезинфицирующее средство или влажные салфетки. Благодаря этому получится снизить риск заражения микробами и бактериями.
А врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее рассказывал о том, как заботиться о собственных бактериях, защищать свою биофлору. Важно придерживаться принципов здорового питания, принимать лекарства только по назначению специалиста и пить пробиотики для поддержания иммунитета.