Названы лучшие месяцы для отпуска в 2024 году

Наиболее выгодно взять отпуск в 2024 году будет в июле, августе и октябре. С таким мнением выступили опрошенные РИА Новости эксперты.

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Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев уточнил, что если речь идет о финансовой выгоде, то лучшими месяцами для отпуска в 2024 году являются июль, август и октябрь.

«Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — уточнил он.

В свою очередь эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева добавила, что наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это объясняется особенностями расчета отпускных и зарплаты, поскольку эти процедуры отличаются.

«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», — отметила Нечаева.