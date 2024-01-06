В США изобрели экзоскелеты с ИИ для туристов

В прошлом году одним из фаворитов Kickstarter был экзоскелет Hypershell, обещающий «сверхчеловеческие» походы и бег по пересеченной местности. Разработка вернулась, на этот раз с двумя усовершенствованными моделями, и на выставке CES 2024 их представят во всей красе.

Hypershell — это не обычный экзоскелет для складов или заводов. Это устройство нацелено на дикую природу. Робоноги, которым помогает ИИ, способны компенсировать вес рюкзака и облегчить поход по горным тропам.

Оригинальный прототип Omega привлек внимание и собрал на Kickstarter более 1 миллиона долларов. Но попадет ли он в руки покупателей? Hypershell пока не уточняет сроки, разработчики заняты доработкой и обновлением ПО, однако уже готовы представить свои последние творения на выставке CES: горные экзоскелеты ProX и GoX.

Hypershell

ProX, ориентированный на длинные дистанции, благодаря мощности двигателя в 800 Вт и адаптивности ИИ обещает облегчить подъем, нагрузку на ноги и покорение сложного рельефа. Пока что GoX остается окутанным тайной, но на выставке о нем расскажут подробнее.