"Вы не могли сказать, что сейчас будет яма?!". Реальные истории из жизни стюардессы

О том, берут ли толстушек в небо, о разлитом томатном соке и грозных воздушных маршалах, курении на борту и выходках буйных авиадебоширов, рассказала стюардесса по имени Диана - омичка, старший бортпроводник одной из ведущих российских авиакомпаний.

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- Диана, расскажите, как вы решили связать свою жизнь с авиацией, почему выбрали профессию бортпроводника?

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- Когда я была ребёнком, очень любила фильмы о самолётах и обожала путешествовать. Хотя, честно скажу, летала я редко и за границей никогда не была. А мне так хотелось посмотреть мир! Однако я пошла учиться в ОмГУ по специальности "Издательское дело и редактирование". А на 4-м курсе я начала посещать школу моделей. И к нам в модельное агентство приезжали разные скауты (специалисты, занимающиеся поиском новых талантов в модельной индустрии, - прим. ред.), и один из них оказался сотрудником петербургской авиакомпании, специализирующейся в сфере бизнес-авиации. Тогда он рассказал мне о возможностях и перспективах, которые открываются перед людьми, которые работают бортпроводниками. Я загорелась этой идеей и твёрдо решила, что хочу связать свою жизнь с авиацией и даже хотела ради этого бросить вуз. Но мы обсудили эту идею с мамой и пришли к выводу, что мне нужно доучиться и рассмотреть все карьерные возможности. И я, как сейчас помню, в то время часто гуляла в Омске по Иртышской набережной - это было моим любимым местом. Видела, как заходили зелёные самолёты на посадку. Они были для меня такими яркими, такими манящими. Помню, как решилась и приехала в Омский аэропорт устраиваться на должность бортпроводника, но на тот момент не было набора, поэтому я решила рискнуть и поехать в Москву пробовать устраиваться стюардессой там. По приезде я подала заявление сразу в три авиакомпании "ЮТэйр", "Трансаэро" и S7 Airlines. В "Трансаэро" меня взяли сразу - в ней я пролетала пять своих звёздных лет и посмотрела вообще весь мир. У нас был молодой весёлый коллектив, международные авиарейсы и интереснейшие командировки. Я рада, что у меня именно так сложилась жизнь, потому что это были непередаваемые эмоции и впечатления.

- В каких городах и странах вы успели побывать?

- Когда я работала в "Трансаэро", у нас было много таких командировок, которые мы называли кругосветки. Когда ты, например, прилетаешь из Москвы в какой-нибудь российский регион, например, в Казань - живёшь там сутки. Из Казани ты улетаешь в Барселону, живёшь там двое суток. Из Барселоны ты возвращаешься в Екатеринбург, там живёшь сутки или двое. Оттуда летишь на Тенерифе и так далее. Пока я работала в этой авиакомпании, успела побывать на Сейшелах, на Мальдивах, на острове Маврикий, в Канаде. Благодаря этой профессии я не только приобрела интересных знакомых, но и новые интересные увлечения. Став стюардессой, в одной из командировок в Алматы я научилась кататься на сноуборде; в Египте я попробовала виндсёрфинг. Также я побывала в парках Мексики, в том числе экстремальных. Я посмотрела очень много достопримечательностей и попробовала множество экстремальных развлечений. За время работы в "Трансаэро" у меня расширился кругозор, и я стала совершенно другим человеком. Но в 2015 году "Трансаэро" обанкротилась, и я ушла работать в другую крупную российскую авиакомпанию. В этой авиакомпании широко развита маршрутная сеть по России. Тут я поняла, что у нас очень много красивых мест, которые недооценивают. Одно из них - Красноярск. Мы были в этом городе сутки в командировке и посмотрели чудесные места. Например, мы поднимались на Манскую петлю и сплавлялись на сапах по реке Мана. А ещё, работая в новой авиакомпании, я увлеклась спортом и создала корпоративную команду, где являюсь капитаном. Мы занимаемся OCR - это гонки с препятствиями (забеги по пересечённой местности - прим. ред.). В 2020 году они были признаны видом спорта. А сейчас даже есть спортивная федерация.

- А сколько вы лет уже летаете?

- Тринадцать лет. 6 декабря в 2010 года был мой первый стажёрский полёт. А ближе к Новому году у меня начались самостоятельные рейсы. Профессия стюардессы очень романтичная, хоть и сложная, потому что приходится работать и ночью, и в разных часовых поясах. Особенно в первые годы моей работы это было очень актуально. Например, я могу в один день лететь из Москвы в Канаду - в Торонто с разницей минус 7 часов, а через сутки - уже в Южно-Сахалинск, где разница плюс восемь часов. В первое время мне было сложно адаптироваться, но это действительно того стоило. Потому что ни одна профессия в мире, наверное, не даёт такую возможность путешествовать, как моя.

- Вы уже затронули тему внешних параметров. На должность бортпроводницы берут девушек только с модельной внешностью? У толстушек есть шансы?

- На самом деле есть требования и к внешности, и к росту. Важно быть не очень высокой и не очень маленькой. Потому что очень маленьким стюардессам будет сложно закрывать полки, то есть помогать пассажирам в размещении ручной клади. Вообще, бортпроводники ручную кладь не размещают, за пассажиров никто не поднимает чемоданы. Но мы должны помогать пассажирам в размещении вещей. И если девушка низкая и маленькая и не может дотянуться, чтобы открыть или закрыть полку, то, соответственно, она не сможет работать стюардессой. Если девушка или парень, наоборот, очень высокие, то у них тоже будут сложности: например, есть риск ударяться головой об потолок салона, особенно если самолёт небольшой. Поэтому у каждой авиакомпании прописаны чёткие требования, касающиеся параметров роста. Это касается и фигуры. Где-то в компаниях берут девушек с размером не больше 46, где-то требования ещё строже, где-то - чуть лояльнее. Определённые стандарты внешности, конечно, тоже есть. Бортпроводник должен быть миловидным, у него не должно быть шрамов на открытых местах. Раньше у нас были запрещены и татуировки на открытых местах, но сейчас наша компания стала более лояльной и разрешила их, если они "не оскорбляют пассажиров". Но следование современным тенденциям - это политика именно нашей авиакомпании. В "Аэрофлоте", например, требования остаются классическими.

- Работа бортпроводника требует физических сил и выносливости, она далеко не для слабых. Но женщин, кажется, в этой профессии больше. Почему?

- Изначально профессия "бортпроводника" или в обычной гражданской жизни "стюардессы" считалась исключительно женской. Потому что первым бортпроводником была девушка. Потом в эту профессию стали приходить парни, но стереотип о том, что это чисто женская профессия всё равно остался, так же, как и с пилотами. Несмотря на то, что сейчас очень много женщин-пилотов, эта профессия считается исключительно мужской. Да, кажется, что девушки в эту профессию приходят хрупкие и слабые, на самом деле физически и морально они очень сильные, потому что на борту нам приходится сталкиваться с разными ситуациями, а это закаляет.

- Слышала, что некоторые девушки обижаются, если их называют стюардессой, а не бортпроводником. Обижает ли это вас и есть ли принципиальная разница?

- Я вам скажу честно, мне больше нравится, когда меня называют стюардессой. Это более красивый термин, он международный. Я не обижаюсь и не вижу особой разницы. Это просто классификация специальности. У нас бытует шутка, что бортпроводник - это лицо бесполое. Но я предпочитаю всё-таки оставаться женственной (смеётся).

- Какие есть скидки и привилегии у бортпроводников и сколько надо налетать, чтобы уйти на пенсию?

- Привилегии и скидки в каждой компании разные. У нас в этом плане довольно хорошие условия, но они конфиденциальные. Если ты любишь летать, то быть бортпроводником очень приятно и выгодно. И чем выше стаж, тем больше привилегий. Например, есть чартерные авиакомпании, которые предоставляют скидки на турпакеты, есть компании, которые предоставляют льготные билеты. А что касается пенсии, когда я пришла на работу, нужно было отлетать, если не ошибаюсь, 8 лет. Сейчас самолёты стали более современными, комфортабельными и менее шумными. И после проведения исследований, которые показали, что полёты стали намного меньше влиять на здоровье, пенсионный возраст увеличился до 45 лет, при стаже в авиации 10. Но вопрос влияния на здоровье, конечно, спорный.

- Работа бортпроводника - очень напряжённая, я читала, что многие девушки "или летают, или спят", но, судя по вашим соцсетям, у вас совсем не такая жизнь))) Как удаётся оставаться спортсменкой при таком графике?

- А я либо летаю, либо тренируюсь (смеётся). Я стараюсь тренироваться между рейсами: бегать, заниматься ниндзя-спортом (прохождение полос препятствий на время) и функциональными тренировками. Сейчас я даже не знаю, кто я больше: спортсменка или стюардесса. Спорт очень плотно вошёл в мою жизнь, и он помогает в работе - мобилизует организм. На первый взгляд кажется, что очень тяжело совмещать спорт и работу бортпроводника, учитывая джетлаг и нагрузку на тело во время полёта. Но на самом же деле организм получает столько сил, столько ему нужно. Если организм требует сна, я сразу засыпаю, потом просыпаюсь, отдыхаю и сразу иду тренироваться. Плюс спорт помогает мне избежать профессиональных заболеваний. Бортпроводницы часто страдают от варикозного расширения вен. Но это потому, что они не укрепляют мышцы. Если человек достаточно времени уделяет тренировкам и у него при этом нет генетической предрасположенности к варикозу, то спорт - это хорошая профилактика всех заболеваний, связанных с венами. Второй профессиональный недуг - сбой гормонального фона, который приводит к набору лишнего веса и другим болезням. Потому что человек, у которого сбит режим сна и график приёма пищи, начинает полнеть. Так, кстати, случилось и со мной. В авиацию я пришла совсем худенькой, но потом начала набирать вес. Диеты не помогали, и только спорт помог привести себя снова в форму. Поэтому, если бортпроводник уделяет достаточное внимание нагрузкам, то ему удастся избежать полноты и всех вытекающих болезней. Вообще, что касается спортивных амбиций, я мечтаю попасть на передачу "Супер Ниндзя", там участвовало много моих друзей. Но для этого мне ещё нужно подтянуть свой физический уровень.

- Построить крепкие отношения и завести семью, работая бортпроводником, возможно? Или перед людьми этой профессии всегда стоит выбор между работой и личной жизнью?

- Я сейчас не замужем. Я, разумеется, не раз влюблялась как в коллег из авиации, так и в людей не летающих - "земных". У меня было много разных примеров - как положительных, так и не очень. Есть знакомая пара бортпроводников, есть пара, где один - пилот, а другой - бортпроводник. В том числе есть у меня и примеры пар "разностихийных". Я думаю, что любые отношения должны быть построены на взаимном уважении, и люди в паре ни в коем случае не должны ущемлять интересы друг друга. И я считаю, что мой будущий любимый поймёт, что моя профессия - это часть моей жизни и я не смогу уйти из авиации ради брака. Да, бытует мнение, что с людьми летающими сложно построить семейные отношения, потому что мы можем и ночью дома отсутствовать, и поздно прилетать уставшими. Но честно вам скажу, я замужем не была, не пробовала. Попробую, узнаю и тогда отвечу на этот вопрос (смеётся).

- Правда, что беременных стюардесс "списывают" на землю? Чем они занимаются? С какого срока нельзя летать? И как быстро можно выйти из декрета?

- Действительно, если девушка узнаёт, что беременна, она должна сразу сообщить об этом на работе и в службу планирования. После этого её больше не будут ставить на рейсы. Однако до полноценного декретного отпуска она также продолжает ходить на работу, но уже в офис, помогая своим коллегам "на земле" с документацией, а также комплектацией пакетов с полётными заданиями. При беременности есть много разных особенностей. Но точных деталей я не знаю, потому что я не была в декрете.

- Как часто возникают конфликты на борту? Слышала истории про то, что конкуренцию пьяным пассажирам составляют пилоты, которые незамедлительно просят принести себе кофе и т. д.?

- Вы знаете, с пилотами у меня никогда не возникало конфликтов, я всегда со своими коллегами могу найти общий язык. Мне кажется, всё зависит от того, насколько уважительно ты ведёшь себя сам. Не думаю, что пилотам кого-то из нас хочется обидеть или загонять с чаем, кофе. Они прекрасно понимают, что у нас много работы. Но, с другой стороны, они управляют нашим самолётом, и, если пилот захочет спать, сами понимаете, что может случиться. Пассажиры - это наши клиенты. Клиент всегда прав. Но пилот - это главный человек в самолёте и от него зависит наша безопасность. Поэтому в любой ситуации нужно оставаться человеком и быть доброжелательным по отношению к коллегам. С пассажирами же, особенно с пьяными, конфликты случались и не раз. И, к сожалению, в последнее время тенденция в плане пассажирской культуры ухудшается. Она падает.

- Почему? Люди ведь, казалось бы, стали чаще летать?

- Есть определённая категория людей, которая требует к себе повышенного внимания не только в самолётах, но и в банках, в поликлиниках, в магазинах. С такими людьми сложно работать, ведь, что бы ты ни делал, им невозможно угодить. Пьяные пассажиры в последние годы частенько встречаются на борту. И командир вправе отказать в перевозке пьяному пассажиру, потому что это нарушает безопасность полёта и пассажиров. Кстати, и для выпившего пассажира перелёт также не безопасен. Потому что алкогольное опьянение из-за разницы в давлении и более разреженного воздуха на борту усиливается в несколько раз. И несмотря на то, что давление в кабине выравнивается специальными приборами, физику не обманешь. Особенно на высоте в голову ударяют сладкие напитки: игристые, вина, ликёры. Поэтому стандартная доза, которую выпивает человек на земле, в небе может оказаться опасной для здоровья. Поэтому не стоит злоупотреблять алкогольными напитками до и во время полёта. Лучше ограничиться бокалом шампанского.

- Если клиент всегда прав, имеете ли вы основания отказать человеку приносить алкоголь на борту, если видите, что он пьян?

- Да, если мы видим, что состояние и поведение пассажира угрожает безопасности других пассажиров и экипажа, а также ему самому, то мы вправе отказать в обслуживании алкогольными напитками даже в бизнес-классе. По той же причине запрещено курение на борту. Если пассажир покурит и не потушит окурок, то это может привести к пожару и даже авиакатастрофе.

- А что касается электронных сигарет? В электронках же нет "огня"…

- На самолёте запрещено не только курение классических сигарет, но и вейпов, и электронных сигарет в том числе. Почему? Потому что один пассажир может увидеть, что сосед закурил электронную сигарету и решить, что ему тоже можно закурить - только классическую. Если вдруг пассажир нашей авиакомпании решил схитрить и покурить в туалете, то мы обязательно об этом узнаем, потому что там установлен детектор табачного дыма. Когда он срабатывает, мы видим, кто курил, и можем предъявить к этому пассажиру разные санкции. Начинаем, конечно, с предупреждения, но если пассажир продолжает нарушать правила, то по прилёте его встретит полиция, и он будет отвечать по закону той страны, где произойдёт посадка. В некоторых странах установлены очень большие штрафы за курение на борту, поэтому я бы не стала на месте пассажиров так рисковать и дождалась посадки.

- Раньше курить на рейсах было разрешено. Ваши старшие коллеги про это рассказывали байки? И ведь курили массово, и самолёты летали…

- Честно говоря, я не застала коллег, которые работали во времена, когда было разрешено курение на борту самолёта. Когда я пришла, даже те, кто давно летал, уже работали с запретом на курение, поэтому таких баек я не слышала.

- Нередко на борту летают с детьми. Типичная ситуация - ребёнок пинает сиденье, попытки договориться с родителем безуспешны. Что должен сделать бортпроводник и какие санкции применимы к таким буйным пассажирам?

- Дети не всегда осознают, что они делают. Например, что кресло дяденьки, который летит на важное совещание и занят мыслями о своей работе, не нужно пинать. Естественно, когда ребёнок это делает, дяденька начинает злиться и ругаться. Поэтому, когда меня вызывают с жалобой, я всегда стараюсь войти в положение двух сторон, потому что я могу понять и дяденьку, и ребёнка. В таких ситуациях для начала я всегда прошу родителей обратить на ребёнка внимание и занять его чем-нибудь. Для таких целей, кстати, в нашей авиакомпании есть детский набор - подарки, интересные книжки, раскраски, настольные игры, в которые родители могут поиграть со своим ребёнком. Если договориться с родителями не получается, максимум, что я могу сделать в этой ситуации, это пересадить пассажира, которому докучает ребёнок, чтобы разрешить конфликт. Разумеется, при условии, что на борту есть свободные места. Но знаете, конфликты ведь возникают и между взрослыми пассажирами. Например, банальная ситуация. Один пассажир хочет спать, и он откинул спинку кресла. А другой пассажир ест, и ему нужно, чтобы спинка кресла была в вертикальном положении. И вот взрослые люди начинают ругаться друг с другом из-за этой спинки. Это очень банально и несерьёзно, но вызывает определённые сложности. Тем не менее, когда мы обслуживаем пассажиров, мы всегда рекомендуем привести спинку кресла в вертикальное положение, чтобы избежать таких ситуаций. Но, естественно, после обслуживания пассажир вправе делать, что хочет. Поэтому, если один пассажир проспал основное обслуживание и попросил принести еду позже, а в этот момент его сосед спереди спит с откинутой спинкой, то мы, конечно, не будем его будить, чтобы тот привёл спинку в вертикальное положение.

- Сразу видите аэрофоба на борту? Как помогаете людям, которые панически боятся полётов?

- Некоторые приходят и говорят о фобии откровенно, а некоторые спрашивают, есть ли нас на борту валерьянка или успокоительное, негласно обозначая свой страх полётов. Такого пассажира мы всегда окружаем повышенным вниманием, и обычно это помогает. Некоторые приходят со скрытой фобией и подвыпившими, чтобы легче перенести полёт - такие почти сразу засыпают. Если аэрофоб не может заснуть, и мы попадаем в зону турбулентности, которую он панически боится, мы также стараемся окружить его вниманием. У меня есть один лайфхак, как успокоить аэрофоба в такой момент. Я провожу аналогию с автопутешествием. Спрашиваю: "У вас есть автомобиль?", они говорят: "Да, есть". Я говорю: "Вы же не всегда ездите по ровной дороге, иногда встречаются кочки и ямы. Ваша машина же от этого не ломается - колеса не отваливаются, двигатель не горит, вам просто становится менее комфортно ехать. И в самолёте то же самое. На пути бывают воздушные ямы". Пассажир начинает смеяться, и его обычно отпускает. Но если и это не помогает, то я напоминаю аэрофобу о том, что пилоты нашей авиакомпании обладают высокой квалификацией и все ситуации - сильную турбулентность, грозу, они серьёзно отрабатывают на тренажёрах. Поэтому им можно доверять, и для страха нет повода.

- Какие самые забавные случаи были у вас на борту?

- У меня был забавный случай, когда я работала в "Трансаэро". После обслуживания я пришла к коллегам проконтролировать буфетно-кухонную стойку, так как командир предупредил нас о том, что мы скоро войдём в зону турбулентности и нас минут 5-10 потрясёт. Но, когда я шла из носовой части в салон, одна из женщин попросила у меня томатный сок. Я принесла ей его. Но как только она взяла стакан, мы попали в зону турбулентности и нас начало сильно трясти. Естественно, никто из нас этого не ожидал, и женщина вылила весь этот сок на себя. Я помню, как зло она посмотрела и сказала: "Девушка, вот вы каждый день здесь летаете, вы что, не могли сказать, что сейчас будет яма?!" (смеётся). Я даже не нашлась, что ей ответить. Во-первых, я летаю каждый день не по одному и тому же маршруту, во-вторых, "яма" в небе - это просто воздушные потоки! Это, наверное, самый яркий казус из моей авиационной жизни.

- Умирал ли у вас кто-то на борту? И как часто приходится оказывать медицинскую помощь?

- Медицинскую помощь приходилось оказывать часто. У пассажиров случались приступы аллергии, и приходилось внепланово садить самолёт и передавать человека бригаде скорой помощи. Но чаще всего всё заканчивалось хорошо, никто из пассажиров у меня не умирал. Хотя был один неприятный случай в "Трансаэро". На моём рейсе Бали-Екатеринбург, летел мужчина, которому на борту стало плохо. Он почувствовал, что заболевает, ещё до полёта и, несмотря на это, зашёл в самолёт. Как он потом нам объяснил, у него не было страховки, поэтому он мечтал попасть быстрее в Россию, чтобы полечиться там. И он каким-то образом скрыл от нас свой недуг, возможно, напился лекарств, и мы не заметили, что ему стало плохо до взлёта. А спустя пару часов (а с Бали до Екатеринбурга лететь долго, где-то часов 9) мужчине стало плохо. Мы измерили у него температуру, она близилась к сорока, у него были все признаки кишечной инфекции. Мужчину, конечно, сразу отсадили от пассажиров. У нас есть технология того, как мы должны действовать в этих ситуациях. Больному выделяется отдельный бортпроводник и туалет. Летели мы тогда ещё далеко, над океаном. И тогда принималось решение о том, как лучше поступить: развернуться и лететь назад или всё-таки добраться до России. В итоге решили всё-таки долететь до России. Когда мы приземлились в Екатеринбурге, наш самолёт отогнали на карантинную стоянку. Зашли люди в масках и защитных костюмах и забрали больного. На карантин тогда никого не отправили, у пассажира взяли анализы, они оказались нормальными. Но если бы у мужчины было серьёзное инфекционное заболевание, например, подозрение на холеру, то всех бы отправили на карантин. Но пассажир, видимо, не осознавал опасность, которой он подвергал весь салон и себя в том числе, ведь он мог умереть на борту. Поэтому если пассажир чувствует себя плохо, то ему стоит подлечиться на земле и перенести свой вылет.

- Правда, что в самолёте всегда есть воздушный полицейский или, как его называют, воздушный маршал?

- Да, в "Трансаэро" с нами летали воздушные маршалы, но только на неблагоприятных рейсах. У нас был список таких рейсов, на которых ввиду их длительности, размера самолёта и времени суток (это была обычно ночь, когда за пассажирами очень сложно уследить), случались беспорядки. Это были рейсы: Москва-Бангкок или Москва-Доминикана. И многие пассажиры начинали "отмечать" отпуск ещё до полёта, а алкоголь, как я уже говорила, на высоте действует гораздо сильнее. На таких рейсах, помню: кто-то пытался открыть дверь, кто-то развязать драку, а один пассажир даже ударил бортпроводника, и тот потом с ним судился. Поэтому, чтобы исключить дебоши на борту, на некоторых рейсах с нами летали воздушные маршалы, которые имели полное право утихомирить любого пассажира, если он нарушал безопасность полёта. Потому что, сами понимаете, даже четырём девушкам очень сложно скрутить взрослого мужчину.

- А какие у бортпроводников есть полномочия? Что вы можете сделать с авиадебоширами?

- Мы имеем право надеть на пассажира наручники и обездвижить его. Но только так, чтобы это не угрожало его жизни. Мы обязаны контролировать, чтобы конечности были не передавлены и пассажиру не стало плохо. Но бывает, что пассажиры симулируют, поэтому мы в этом плане стараемся быть очень бдительными и отличать притворство. Право бортпроводников на пользование электрошокерами пытаются ввести лет семь точно, но по каким-то причинам их до сих пор не ввели в обиход. Возможно, потому что нет гарантий, что пассажир не отберёт электрошокер у бортпроводника и не воспользуется им против него. То есть единственное, что мы вправе сделать, - это обездвижить пассажира до передачи его в полицию. Но если пассажир будет сильно угрожать безопасности других пассажиров и экипажа, то будет организована внеплановая посадка.

- Блиц: три коротких вопроса, три коротких ответа. Кого из звёзд видели на борту?

- Я очень многих звёзд видела. Я летала с Жераром Депардье, с Сергеем Шнуровым, с Алексеем Серебряковым, с Александром Масляковым (старшим), с Олегом Газмановым. Очень многих спортсменов видела, в том числе спортивные команды, например, как-то летала с целой хоккейной командой ЦСКА.

- Бортпроводники много зарабатывают?

- Достаточно (смеётся). Честно говоря, многие идут в профессию не столько из-за денег, сколько из-за любви к небу. Потому что небо и самолёты нужно любить. Это касается не только бортпроводников, но и пилотов.

- Связывает ли вас до сих пор что-то с Омском? Как часто вы здесь бываете? И с какой целью обычно приезжаете?

- Нет, с Омском меня уже ничего не связывает, в прошлом году мы там продали квартиру и сейчас живём вместе с мамой в Москве. Но если в Омске будет "Гонка героев" (российский экстремальный забег с препятствиями по пересечённой местности - прим. ред.), то я обязательно приеду выступить в своём городе, чтобы выиграть и встать на тумбочку. Дело за организаторами "Гонки героев".

- Что больше всего бесит бортпроводника?