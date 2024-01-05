Названы наиболее выгодные для отпуска месяца 2024 года

При выборе месяца для отпуска стоит учитывать, какой из 12 наиболее выгоден с финансовой точки зрения. Когда лучше отправляться на отдых в 2024 году, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

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«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, – выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день. Таким образом, универсальное правило для каждого года – не отдыхать в январе и в мае, так как в эти месяцы больше всего праздничных дней», – передает РТ слова эксперта.

По словам специалиста, все выходные указаны в годовом производственном календаре. Выбирая даты отпуска, стоит ориентироваться на него.

Юлия Санина отметила, что в те месяцы, когда выходных много, один отработанный день стоит больше, поэтому на зарплате это может отразиться сильнее.

«В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск», – отмечает эксперт.

Однако это касается только тех, кто работает по графику 5/2 и во все праздники отдыхает.

В январе будет только 17 рабочих дней, в июне – 19, в феврале, марте и мае – по 20. Эти месяцы выбирать не стоит.