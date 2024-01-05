В Госдуме ужесточили наказание для авиадебоширов

Нилов отметил, что разработка данного законопроекта началась еще в 2012 году, а в 2017 году она завершилась. Однако сейчас действует норма, когда авиакомпании могут отказывать клиентам в продаже билетов на рейс, если ранее те нарушали общественный порядок во время полета.

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В Государственной думе ужесточили наказания для пассажиров-дебоширов на авиарейсах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, беседуя с корреспондентом «Общественной службы новостей».

— Изначально, когда я предлагал претворить в жизнь идею о «черных списках», они должны были быть общими для всех авиакомпаний, а человек, попавший в них, оставался бы там на срок в пять лет, — поделился он.

Нилов отметил, что разработка данного законопроекта началась еще в 2012 году, а в 2017 году она завершилась. Однако сейчас действует норма, когда авиакомпании могут отказывать клиентам в продаже билетов на рейс, если ранее те нарушали общественный порядок во время полета.