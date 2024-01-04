В Роспотребнадзоре рассказали, когда пассажиру вернут 1,5 стоимости билета

Сложные погодные условия, в том числе, сильные морозы и снегопады, могут привести к переносу или отмене рейса. Перевозчик может также изменить условия перевозки или маршрут. О таких изменениях компания должна проинформировать пассажиров. В каких случаях путешественник может получить компенсацию за причиненные неудобства, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Главное, что нужно знать пассажирам:

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1. Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом пассажира от перевозки.

В таких случаях пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным.

2. Возврат денег производится перевозчиком или по его поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки, или в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

3. Чтобы получить возврат, пассажир должен составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов, подтверждающих понесенные убытки.

4. Кроме возвращенной стоимости билета, пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы.

5. Также при задержке, например, авиарейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, размещение в комнате матери и ребенка (для детей до семи лет).

Если рейс задержали более чем на четыре часа, пассажиров обеспечивают напитками и горячим питанием. Если задержка превышает восемь часов днем и шесть - ночью, - размещают в гостинице. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.

6. В случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.