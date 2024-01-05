Горная болезнь: кому грозит и как лечится. Гайд от врача

Терапевт Кулешова: горная болезнь может проявиться в виде отёка мозга или лёгких. Нашему организму часто приходится подстраиваться под изменяющиеся условия: например, при перелётах из одного часового пояса в другой или из жары в лютую зиму. Адаптация необходима и при походах в горы. Такую акклиматизацию обычно называют горной. По сути, это и есть горная болезнь. О том, как она протекает, как её распознать и что предпринять, «Секрету фирмы» врач-терапевт Дарья Кулешова.

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Дарья Кулешова – завотделением стационара клиники «Мой медицинский центр»

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Горная болезнь: что это такое

На большой высоте путешественники подвергаются воздействию холода, низкой влажности, повышенного ультрафиолетового излучения и разрежённого воздуха — всё это может вызвать проблемы со здоровьем.

Однако наибольшую роль играет гипоксия (содержание кислорода в тканях, недостаточное для нормального функционирования клеток и органов). Её причина — снижение парциального давления кислорода (PO2). Например, на высоте 3050 метров вдыхаемое PO2 составляет лишь 69% от того, что на уровне моря.

Уровень гипоксического стресса и его последствия зависят от высоты, скорости подъёма и продолжительности воздействия. Гипоксемия (недостаточное насыщение крови кислородом) наиболее выражена во время сна, поэтому однодневные поездки в высокогорные места с вечерним возвращением на более низкую высоту гораздо менее значимы для организма. Из-за ключевой роли вентиляции путешественникам следует избегать приёма респираторных депрессантов (например: снотворных и противотревожных препаратов — это гидроксизин, тофизопам, клоназепам, феназепам, галоперидол) на больших высотах.

Человеческое тело может приспособиться к умеренной гипоксии на высоте примерно 5200 метров, но для этого требуется время. Адаптация к большой высоте может продолжаться до нескольких месяцев, но решающее значение имеет острый процесс, который происходит в течение первых 3 5 дней после восхождения. Горная болезнь может развиться до завершения острого процесса акклиматизации, но не после.

На какой высоте развивается горная болезнь

Любой неакклиматизированный путешественник, поднимающийся для ночёвки на высоту около 2500 метров (а иногда и ниже), подвергается риску горной болезни. Кроме того, даже люди, успешно приспособившиеся к одной высоте, подвергаются риску при восхождении для ночёвки на большие высоты, особенно если набор высоты превышает 600 900 метров в день.

На риск развития горной болезни влияют три основных фактора:

высота над уровнем моря в пункте назначения;

скорость подъёма;

нагрузка.

Кто в зоне риска

К сожалению, не существует достоверных способов предсказать риск развития горной болезни. Ей подвержены как взрослые (и мужчины, и женщины), так и дети. Единственный надёжный ориентир — это реакция путешественника на предыдущие восхождения: если ранее в аналогичной ситуации горная болезнь развивалась, высока вероятность того, что это произойдёт снова.

К категории высокого риска относятся:

люди с острой горной болезнью в анамнезе, поднявшиеся на высоту около 2800 метров за 1 день;

все, кто поднимается на высоту около 3500 метров за 1 день;

все, кто поднимается с высоты около 3000 метров более чем на 500 метров в день, без дополнительных дней для акклиматизации;

люди, совершающие очень быстрые восхождения (например, на гору Килиманджаро менее чем за 7 дней).

Всем этим категориям путешественников показан приём ацетазоламида (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.).

Симптомы горной болезни

Горную болезнь подразделяют на три основных синдрома:

острую горную болезнь;

высотный отёк мозга;

высотный отёк лёгких.

Некоторые врачи также считают отдельным заболеванием высотную головную боль, поскольку изолированная головная боль может возникать без комбинированных симптомов, которые характеризуют острую горную болезнь.

Для постановки диагноза «острая горная болезнь» достаточно факта недавнего восхождения на большую высоту и наличия симптомов, схожих с похмельными: головной боли, головокружения, тошноты, иногда рвоты, отсутствия аппетита. Эти симптомы развиваются через 2 12 часов после подъёма или после ночёвки и проходят через 1 3 дня во время стоянки.

Важно также отметить, что симптомы проходят при спуске на 300 метров. На этой высоте люди могут оставаться и оказывать себе помощь самостоятельно: принимать ибупрофен от головной боли, противорвотные препараты (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.) и дышать портативным кислородным баллоном, что уберёт тягостные симптомы за полчаса.

Ацетазоламид ускоряет прохождение акклиматизации и лечит острую горную болезнь, но он чаще используется в качестве профилактики. Дексаметазон более эффективен для быстрого облегчения симптомов умеренной и тяжёлой острой горной болезни (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.).

Отмечу, что если симптомы ухудшаются, хотя путешественник находится на той же высоте, принимает кислород или лекарства, то спуск для него обязателен.

Энцефалопатия и отёк мозга встречаются нечасто — как правило, они развиваются на высоте 4300 метров вследствие тяжёлой гипоксии. При этом возникает спутанность сознания, шаткость походки. В такой ситуации дексаметазон может спасти жизнь (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.). Также обязателен спуск.

Отёк лёгких встречается крайне редко, развивается на высоте более 4300 метров. Его симптомы включают:

одышку;

заложенность в груди;

кашель;

снижение сатурации до 70%.

В этом случае эффективен только спуск и кислород.

Меры профилактики

Решающее время для адаптации организму даст постепенное или поэтапное восхождение. Например, акклиматизация в течение как минимум 2 3 ночей на высоте от 2450 до 2750 метров перед подъёмом на большую высоту значимо снижает риск развития острой горной болезни.

Рекомендуется избегать подъёма за один день на высоту 2750 метров с последующей остановкой для сна. Как только высота превышает 2750 метров, поднимайтесь в день не более чем на 500 метров для ночёвки и планируйте дополнительный день для акклиматизации на каждую 1000 метров.

Если резкий подъём неизбежен, рассмотрите возможность использования ацетазоламида для ускорения акклиматизации (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.).

Избегайте употребления алкоголя в течение первых 48 часов на высоте. Если вы регулярно употребляете кофеин, продолжайте его употребление, чтобы избежать головной боли отмены, которую можно спутать с головной болью на высоте.

В течение первых 48 часов на высоте выполняйте только лёгкие упражнения.

Полезно находиться на большой высоте (около 2750 метров) в течение примерно 2 ночей в пределах 1 месяца до поездки, но лучше ближе к поездке.

Важно избегать приёма препаратов, которые могут угнетать дыхание (некоторые снотворные, противотревожные препараты).

Что делать при горной болезни

Обязательно сказать кому-нибудь из группы о том, что вы плохо себя чувствуете. Отдыхать на той же высоте, пока не почувствуете себя лучше — не подниматься на большую высоту. Также вы можете принять ацетазоламид, дексаметазон или обезболивающие (такие как ибупрофен или парацетамол), чтобы облегчить симптомы (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.).