В МЧС РФ напомнили туристам о важности соблюдения правил безопасности в горах

«МЧС России рекомендует туристическим группам и отдельным туристам регистрировать маршруты и быть предельно внимательными на них. Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация на сайте МЧС России. Необходимо продумать маршрут, оценить все риски», – заявил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России Альберт Хаджиев.



«Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. Перед выходом на маршрут рекомендуем оформить страховку с покрытием от возможных рисков, взять с собой спутниковый телефон или спутниковый gps-трекер», – отметил он. В прошлом году члены Эльбрусского высокогорного отряда спасли 135 человек.