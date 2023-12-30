Отпуск в январе: юрист предупредила о подводных камнях

Вообще в январе больше выходных, чем в любом другом месяце, именно из-за новогодних каникул. В этот месяц россияне отдыхают 14 дней (праздники и обычные выходные), а работают – 17. Это касается тех, кто трудится по пятидневке. И как раз из-за того, что в этом месяце так мало рабочих дней, а, следовательно, и часов, отпускных посчитают очень мало. В принципе, январь и так немножко отпуск, как раз из-за большого количества выходных.