Отпуск в январе: юрист предупредила о подводных камнях
Январь – один из самых «отдыхающих» месяцев, но некоторые пытаются схитрить и взять отпуск сразу после новогодних каникул. Адвокат Ирина Калинина объяснила, какие в этом могут быть минусы, сообщает ИА DEITA.RU.
Вообще в январе больше выходных, чем в любом другом месяце, именно из-за новогодних каникул. В этот месяц россияне отдыхают 14 дней (праздники и обычные выходные), а работают – 17. Это касается тех, кто трудится по пятидневке. И как раз из-за того, что в этом месяце так мало рабочих дней, а, следовательно, и часов, отпускных посчитают очень мало. В принципе, январь и так немножко отпуск, как раз из-за большого количества выходных.
Потом же – бесконечная череда праздников: 23 Февраля, 8 Марта, майские. Там же недалеко и июль, в котором рекомендуют уходить в отпуск из-за большого количества рабочих дней, а, значит, более высоких отпускных. В тройку таких месяцев входят еще август и октябрь. Если же хочется продлить праздники и погулять побольше, можно взять отгулы и пару отпускных дней в мае, получив две недели отдыха.