На что вы можете рассчитывать при задержке регулярного рейса

Также перевозчик, действительно, обязан обеспечить горячим питанием при задержке более 4 часов и далее каждые 6 часов, разместить в гостинице при ожидании в течение 8 часов в дневное время и 6 часов в ночное, и организовать хранение багажа и трансфер. Все это перевозчик должен сделать бесплатно. И, конечно, я бы хотел добавить, что установленные гражданским кодексом штрафы по отношению к перевозчика должны быть удовлетворены. Если этого не случилось после вашего требования, то обязать вернуть этот штраф могут только органы судебной власти. После исследования доказательств они могут установить, какой штраф возместить. Вариант обращения в Роспотребнадзор и так далее — у них этих полномочий нет, так что пассажир может подать иск по месту нахождения перевозчика в суд.

Вячеслав Валентинович Печников Юрист, президент Московской юридической корпорации