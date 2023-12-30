На что вы можете рассчитывать при задержке регулярного рейса
К сожалению, иногда случаются такие неприятные ситуации, когда ваш регулярный рейс задерживают. И не всегда сразу очевидно, в течение какого времени придется ожидать посадки в аэропорту.
Пользовательница социальной сети TikTok с ником @advokat_e.senina опубликовала на своей странице ролик, в котором рассказала, какие права у путешественника естьв такой ситуации и на что он может рассчитывать при задержке регулярного рейса. Подробности смотрите в видео.
"Рамблер" также решил поговорить с экспертом и узнать, что об этом "говорит" закон.
Я бы определил несколько основных источников права, которые говорят об ответственности перевозчика за задержку рейса и определяющего обязанности за задержку рейса. Статья 795 ГК РФ говорит о том, что перевозчик обязан уплатить штраф за задержку рейса, если не докажет, что задержка имела место вследствие непреодолимой силы или неисправности транспортного средства, угрожающей жизни и здоровью пассажиров. Статья 120 Воздушного кодекса РФ определяет размер этого штрафа. В этой статье установлено, что перевозчик выплачивает штраф размере 25% установленного законом размера минимальной оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы или неисправности.
Бремя доказывания существования обстоятельств закона о правах потребителя и отсутствие вины является всегда прямой обязанностью перевозчика, это нельзя возложить на пассажира, как утверждает эксперт. Более подробно это описано в Федеральных авиационных правилах, которые установлены МинТранспорта РФ (номер 82 от 2007 года). В этих правилах есть пункт 99, который подробно определяет обязательства перевозчика при задержке или отмене рейса. В соответствии с этим пунктом, перевозчик обязан предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет, обязан предоставить 2 телефонных звонка или электронных письма и обеспечить прохладительные напитки при ожидании задержанного рейса более 2 часов.
Также перевозчик, действительно, обязан обеспечить горячим питанием при задержке более 4 часов и далее каждые 6 часов, разместить в гостинице при ожидании в течение 8 часов в дневное время и 6 часов в ночное, и организовать хранение багажа и трансфер. Все это перевозчик должен сделать бесплатно. И, конечно, я бы хотел добавить, что установленные гражданским кодексом штрафы по отношению к перевозчика должны быть удовлетворены. Если этого не случилось после вашего требования, то обязать вернуть этот штраф могут только органы судебной власти. После исследования доказательств они могут установить, какой штраф возместить. Вариант обращения в Роспотребнадзор и так далее — у них этих полномочий нет, так что пассажир может подать иск по месту нахождения перевозчика в суд.