Россиян предупредили о важных прививках перед отпуском

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам России о необходимости сделать важные прививки, прежде чем отправиться в другие страны. Такие меры связаны из-за вспышек заболеваний, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita

Медки рекомендуют в преддверии поездки обезопасить себя и сделать как стандартные прививки, так и дополнительные, в зависимости от ситуации.

Изначально нужно свериться с Российским национальным календарем прививок, это стандартные меры, в частности вакцинация от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита. Стоит помнить, что одна прививка, которую зачастую желают в раннем возрасте, не дает гарантии быть незараженным в течение всей жизни, поэтому прививку нужно повторять. Взрослым рекомендуют провести ревакцинацию перед отпуском, чтобы снизить риск заражения за границей.

Однако кроме обычных прививок, может потребоваться дополнительные, он других, менее распространенных болезней. В большей мере это относится к гепатиту А, брюшному тифу, бешенству, менингококковой инфекции, желтой лихорадки, холеры. В данном случае нужно учитывать страну, где планируется отдыхать.