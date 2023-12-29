В новогоднюю ночь авиакомпании бесплатно напоят туристов вином и шампанским

Порядка 19 тыс. человек встретят Новый год в России на борту авиакомпаний. Взлетят в 2023-м, а приземлятся в 2024-м пассажиры из 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска и Хабаровска.

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Под бой курантов полетят некоторые туристы, отправляющиеся за рубеж. Пока часы 12 бьют, боинги и аэробусы возьмут курс на Таиланд, Турцию, ОАЭ, Кубу, Мальдивы, Китай и Индию. Всего в воздухе будет находиться 105 воздушных судов.

На многих из них в качестве дополнительного бонуса предложат отметить праздник, подняв бокалы. «Аэрофлот» будет угощать игристым вином и коллекционным шоколадом, но только те борта, что прилетают в Москву или улетают из столицы. Всем остальным – лотерея с возможностью выиграть бесплатный перелет.

Шампанское и игристое предложат «Россия», AZUR air, Red Wings, «Уральские авиалинии». А на борту S7 даже нальют согревающий безалкогольный глинтвейн.

Многие из подписчиков телеграм-канала «Крыши ТурДома» хотели бы попробовать встретить Новый год в полете. Однако некоторые из них делятся негативным опытом: «Один раз встретил Новый год в небе по пути на Гоа. Спасибо – больше не надо. Полный треш: сломанные сортиры, блюющие люди и отвратительный запах».

Некоторым из туристов пришлось лететь под бой курантов не по своей воле: «Мы в прошлом году встретили Новый год так, правда, из-за авиакомпании. Должны были утром улететь из Шарма, но в итоге рейс задержали и отправили только в 23 часа. Кроме как на словах, “Белавиа” никак не поздравила, шампанского не налили».