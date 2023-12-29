У российского самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Москвы в Когалым, ночью в пятницу, 29 декабря. «Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», — говорится в сообщении.

По данным источника, пилоты решили следовать в ближайший аэропорт Сургута, где спустя полчаса борт благополучно приземлился. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий в Когалыме представители перевозчика отправят пассажиров рейса до пункта назначения из сургутской авиагавани наземным транспортом.