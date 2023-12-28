В Париж из Алжира молодой человек прилетел в отсеке шасси самолета

В отсеке шасси самолета в Париже обнаружили молодого человека с сильным переохлаждением. «Пассажира» доставили в больницу в критическом состоянии, рассказывает «Московский Комсомолец» со ссылкой на «Франс Пресс».

На высоте в 12 километров температура за бортом может достигать менее 50 градусов Цельсия. Молодому алжирцу, которого нашли во время технической проверки самолета примерно 20 лет. У него сильное переохлаждение.