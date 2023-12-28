Росавиация разрешила перевозить в самолете МС-21 на 36 пассажиров больше

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) допустило самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров, что на 36 человек больше, чем было разрешено ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация. Ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 пассажиров меньше – не более 175 человек», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, перед выдачей одобрения главного изменения к сертификату типа прошли испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета. Кроме того, подтверждалось соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам летной годности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21.

«Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолета МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолета МС-21 – компания «Яковлев», – приводятся в материале слова заместителя руководителя Росавиации Андрея Добрякова.