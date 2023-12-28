Севший на реку в Якутии самолет ввели в эксплуатацию полвека назад

Самолет Ан-24, севший на замерзшую реку в Якутии, ввели в эксплуатацию более полувека назад. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным источника, первый полет лайнера с бортовым номером RA-47821 состоялся в 1971 году. За 52 года воздушное судно сменило по меньшей мере четырех владельцев.
Уточняется, что в 2011 году борт летал под брендом UTair Express, в 2015-м он перешел авиакомпании «КрасАвиа». В 2016 году самолет использовал перевозчик «ИрАэро», а с 2018-го он принадлежит «Полярным авиалиниям».
Ранее сообщалось, что российский самолет Ан-24 при посадке в поселке Зырянка отклонился от полосы и сел на замерзшую реку Колыму. На борту было 30 пассажиров и 4 члена экипажа, они не пострадали. Лайнер также не имеет повреждений.
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