Турагент сообщил, как сэкономить на поездке в Новый год

Многие люди мечтают отправиться на Новый год в отпуск, чтобы отдохнуть от повседневных забот и насладиться праздником в новой обстановке. Однако проблема дорогих билетов на самолет может стать преградой для осуществления этой мечты. Но даже в такой ситуации можно найти решение. Так, турагент Тариел Гажиенко сообщил, как сэкономить на поездке в Новый год.

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Стоимость авиабилетов на Новый год обычно значительно выше, чем в другое время года. Это связано с повышенным спросом на перелеты в праздничный период. Так, эксперт рекомендует приобретать билеты за неделю до Нового года. Например, если купить билет на 24 или 25 декабря, а не на 28 или 29, то вы сможете сильно сэкономить из-за того, что цены будут в полтора раза ниже.

Кроме того, турагент Гажиенко назвал страны, в которых можно более бюджетно отметить Новый год. Например, можно отправиться в Армению или Казахстан. Однако надо быть готовым к пешим прогулкам, данные страны подойдут для тех, кто любит экскурсионный тип отдыха.

Для тех, кто предпочитает пляжный отдых подойдет Египет. Билеты на двоих на неделю обойдутся примерно в 150 тысяч рублей. Еще одним недорогим местом, по словам эксперта, является ОАЭ. Цены здесь начинаются от 180 тысяч за недельный отдых.