Как подготовиться к отдыху в жарких странах

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен дала советы россиянам, решившим провести новогодние и рождественские праздники в жарких странах.

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Она посоветовала в первые три дня отдыха не дегустировать новые блюда. Сначала нужно позволить организму адаптироваться.

— Надо сначала дать организму отдохнуть, привыкнуть, а потом уже пытаться начинать прием всяких экзотических блюд. То есть не нужно в первый же день в Таиланде попробовать земляных или дождевых червей, — уточнила Тен.

Врач рассказала, что в путешествии взрослые переносят акклиматизацию легче чем дети. При этом чем старше ребёнок, тем легче он переносит изменения внешних факторов, таких как длительность светового дня, влажность и освещенность. Перед длительным полетом нужно, чтобы ребенок хорошо выспался, передает «Радио 1».