Блогерша раскрыла способ всегда сидеть у окна в самолете

Тревел-блогерша раскрыла способ всегда сидеть в самолете у окна или у прохода и восхитила подписчиков. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

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25-летняя Бетани Уайзман отметила, что никогда не сидела в кресле посередине благодаря простому действию. Ровно за 24 часа до вылета, как только запускается онлайн-регистрация на рейс, она незамедлительно оформляется. Благодаря этому система сажает ее на место у окна или прохода.

В комментариях пользователи поблагодарили девушку за идею и заметили, что никогда не стали бы платить за выбор места в самолете.