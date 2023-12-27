Пассажирка самолета помогла поймать вора с помощью записки стюардессе

Пассажирка самолета помогла поймать вора на борту, отправив записку стюардессе. Об этом сама женщина рассказала в соцсетях, на ее пост обратило внимание издание Thaiger.

Пассажирка самолета помогла поймать вора с помощью записки стюардессе
© Lenta.ru

Известно, что путешественница летела из Бангкока в Гонконг 27 ноября. Пассажирка сидела у окна, и ее внимание привлек попутчик в кресле у прохода, который постоянно вертелся и вел себя подозрительно. Около трех часов ночи, когда в салоне погас свет, мужчина взял сумку из отделения для ручной клади, вынул что-то из нее и вернулся на место. Позже пассажирка заметила, что другой попутчик достал из той же сумки шариковую ручку.

Женщина предположила, что ее сосед может быть вором, и решила предупредить стюардессу с помощью записки. Бортпроводница молча прочитала ее, кивнула и спросила владельца сумки, не пропало ли у него что-нибудь. Мужчина не заметил пропажи, тем не менее экипаж вызвал на борт полицию.

Правоохранители встретили самолет в Гонконге и задержали подозреваемого. Позже пассажирка дала показания. По словам путешественницы, ее сосед все же украл у попутчика деньги, так что подозрения были небеспочвенны.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на два миллиона рублей. За время полета он успел взять наличные из сумок сразу трех пассажиров.

Лайфхаки