Эксперт страхования дал советы, как обезопасить дом в праздники

Чтобы обезопасить дом в новогодние праздники, не следует перегружать электрическую сеть, посоветовал эксперт страхования Никита Тырин. В беседе с «Вечерней Москвой» он уточнил, что в этот период сильно возрастает потребление энергии. Кроме того, важно убедиться в исправности гирлянд, выключать подсветку перед выходом из дома и на ночь.

Если планируется встречать Новый год за городом, важно проверить краны в ванной комнате и на кухне на наличие протечек. При длительном отъезде лучше полностью перекрыть воду. Тырин отметил, что аналогично нужно поступить и с газом. Также стоит проверить вентиляцию. Можно установить детектор газа и систему защиты от протечек.

Стоит подумать и о защите дома от грабителей на время отъезда. Эксперт подчеркнул, что не стоит рассказывать всем подряд о планах уехать на каникулы. Если с соседями сложились хорошие отношения, можно оставить им контакты на случай непредвиденной ситуации. Рекомендуется установить дома сигнализацию или специальные датчики.