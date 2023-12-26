Отбуксированный из сугроба в аэропорту Челябинска самолет «Аэрофлота» вылетел обратно в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», ранее застрявший в сугробе в аэропорту Челябинска, был отбуксирован и вылетел обратно в Москву после технического осмотра. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло. Экипаж запросил буксировочный тягач. Самолет был осмотрен инженерно-техническим персоналом. В 9:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву», – говорится в материале.