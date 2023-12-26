Кинолог Голубев: поклонники "Щелкунчика" чаше всего называют своих собак Мари

Среди собаководов много поклонников балета "Щелкунчик". В честь главных героев произведения часто называют своих питомцев. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, на первом месте собаки по кличке Мари. В России их зарегистрировано более трех тысяч. Чаще всего это имя дают йоркам, шпицам и чихуахуа. "Конечно, второй по популярности кличкой стала кличка Щелкунчик, 327 собак с таким именем живут в городах России. Такое имя носят и немецкие шпицы, и среднеазиатские овчарки, а также кавказские овчарки, московские сторожевые и сибирские хаски", - продолжил кинолог. На третьем месте, по его словам, - Чайковский. Именем великого композитора назвали своих собак 77 хозяев. Чаще всего это имя дают лабрадорам, корги, ротвейлерам и сенбернарам. До этого Голубев рассказал, как меняется жизнь человека после появления собаки. Он отметил, что быт становится интересным и насыщенным. С появлением любимца, по его словам, важно выстроить режим дня, который был бы удобен как животному, так и хозяину. Необходимо придерживаться одного распорядка, чтобы собака как можно быстрее к нему привыкла.