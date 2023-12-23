Bild: десятки рейсов в аэропорту Берлина задерживаются из-за больных сотрудников

Сбой программного обеспечения привел к задержке десятков рейсов в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта. Об этом сообщает издание Bild. Максимальная продолжительность задержки рейса составила четыре часа. Отправления рейсов в Рим, Афины, Мадейру, Лансароте, Хельсинки, Малагу, Стамбул, Вену и Милан задерживают до трех часов. Всего приостановлено около 12 рейсов. Ситуацию осложняет приближающийся канун праздника Рождества Христова, которое католики и протестанты празднуют 25 декабря. Причиной задержек называют массовый уход работников транспортной компании Swissport в отпуск по болезни. Из-за нехватки погрузчиков багаж пассажиров оказывался вываленным прямо на снег. 25 января 2023 года аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки.