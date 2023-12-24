Как подготовить организм к путешествию в жаркие страны зимой

Многие россияне предпочитают традиционному зимнему отдыху в январские праздники поездки в жаркие страны. Однако смена климатических и часовых поясов может негативно сказаться на самочувствии. Как помочь себе и близким справиться с акклиматизацией, рассказала врач-терапевт Анастасия Стольная.

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На борту самолета специалист посоветовала употреблять достаточное количество жидкости, а на открытые участки кожи нанести увлажняющий крем. Это поможет минимизировать последствия перепадов давления и пониженной влажности воздуха, способствующих сухости кожи и слизистых. Вместо контактных линз желательно также надеть очки.«Для профилактики отеков и тяжести в ногах при длительном перелете следует рассмотреть возможность надеть компрессионные гольфы, которые следует заранее выбрать со специалистом, учитывая наличие сопутствующей патологии вен нижних конечностей. Рекомендуется также и выполнение физических упражнений, например, медленный подъем на цыпочки, который можно выполнять даже сидя в кресле», – сказала Стольная в беседе с «Известиями».

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При длительных перелетах у людей нередко возникает «синдром смены часовых поясов», для которого характерны сонливость, потеря аппетита, снижение работоспособности, раздражительность. По словам врача, это связано с нарушением режима сна и бодрствования. Поэтому по прибытии возможен по инструкции прием препарата с мелатонином. Этот гормон играет значимую роль в регулировании циркадных ритмов организма.

Процесс акклиматизации, по словам терапевта, во многом зависит от возраста и наличия хронических заболеваний. В первые дни отдыха нужно дать организму время для адаптации, желательно избегать сильной физической нагрузки.

Врач также напомнила о профилактике солнечного удара. Предпочтение нужно отдавать закрытой одежде светлых тонов из таких натуральных тканей, обязательно носить головной убор. В аптечке путешественника обязательно должны быть жаропонижающие и обезболивающие, антигистаминные препараты, сосудосуживающие капли в нос, антисептики на водной основе для обработки ран, мази при укусах насекомых, бинты, лейкопластыри, а также постоянно принимаемые лекарства.