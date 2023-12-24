SHOT: Трех пассажиров рейса Сочи - Москва госпитализировали из-за задержки борта

Медицинская помощь потребовалась пассажирам в аэропорту Сочи. Две женщины и ребенок почувствовали себя плохо из-за духоты в самолете. О длительной задержке и неожиданных последствиях проинформировал Telegram-канал SHOT.

Напомним, из-за сильного ветра и дождя в субботу, 23 декабря, были задержки авиарейсов. Не все лайнеры смогли приземлиться вовремя. Часть самолетов сменили маршрут и приземлились в Минеральных водах.

Как рассказали пассажиры, их рейс из Сочи в Москву задержали на 8 часов - лайнер должен был вылететь в 15:15, но вылет несколько раз откладывали. Более пяти часов люди провели в аэропорту, а затем объявили посадку.