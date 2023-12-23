18 летевших в Сочи самолетов сменили курс и сели в другом месте

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Около 20 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и сели в другом месте. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Непредвиденная ситуация произошла с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за непогоды, а именно — сильного бокового ветра и обильных осадков, воздушные суда не смогли приземлиться в популярном курортном городе и совершили посадку в ближайших аэропортах.

«Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в аэропорту Сочи работает оперативный штаб. «Усилена смена аэродромной службы и контактного центра, подготовлена к работе вся необходимая техника», — добавили в Росавиации.