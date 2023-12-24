В Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с непогодой

На запасные аэродромы в связи с неблагоприятными метеоусловиями ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта города.

© Газета.Ru

"В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", — сказано в сообщении.

В аэропорту также отметили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде. 20 декабря в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию, два рейса оказались задержаны. До этого сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план "Ковер".