В России разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете

Компания «Аэрофлот» запустила тестирование новой услуги — перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На первоначальном этапе клиенты смогут воспользоваться услугой на собственных рейсах авиакомпании. Ее будут тестировать до 20 марта 2024 года, по результатам перевозчик примет решение о возможности постоянного предоставления услуги.

Отмечается, что один пассажир сможет провозить на соседнем кресле только одно животное или птицу, оплата будет осуществляться по тарифу, предусмотренному для взрослого человека. Контейнер можно будет разместить только на креслах возле иллюминатора, выпускать животное из переноски во время нахождения в салоне запрещено. По правилам, вес контейнера вместе с питомцем не должен превышать 15 килограммов.

Согласно заявлению компании, услуга станет востребована у владельцев небольших животных и птиц и сделает перелеты более комфортными.

Ранее выдра и крыса, пронесенные контрабандой в салон самолета, летевшего из Бангкока на Тайвань, сбежали из ручной клади и устроили панику на борту. Грызун укусил одного из бортпроводников, который пытался его поймать.