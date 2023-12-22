«Аэрофлот» начал тестировать сервис перевозки питомцев в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» начала тестировать сервис перевозки домашних животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Испытания продлятся до 20 марта 2024 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что один путешественник может перевезти на соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. При этом оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. Также в соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора, а в течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.