В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки беспилотников

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Уточняется, что в небе около воздушной гавани были замечены БПЛА. Все самолеты, летевшие в этот российский город, направили на запасные аэродромы. По данным источника, рейсы на вылет и прилет задерживаются.

«Обращаем внимание, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов», — говорится в сообщении. Актуальную информацию о прилетах и вылетах пассажирам посоветовали отслеживать на онлайн-табло аэропорта.