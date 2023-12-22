Как подготовить питомца к пребыванию в зоогостинице

Любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут минимизировать стресс домашнего животного от нового места, в том числе от зоогостиницы. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Юрий Яшин.

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Он пояснил, что перед новогодними каникулами спрос на услуги таких гостиниц традиционно растет, так как многие оставляют питомцев на время путешествий. При этом Яшин подчеркнул, что воспользоваться услугой временного жилья лучше, чем оставлять животное в одиночестве дома.

"Для них большой стресс – остаться без хозяина даже на пару дней, особенно для собак. Они будут чувствовать сильное беспокойство. Так что лучше попросить друзей присмотреть за питомцем или отправить его в зоогостиницу, где он будет контактировать с сотрудниками учреждения", – пояснил специалист.

Кроме того, важно обязательно оставить с животным его любимую игрушку, подстилку, когтеточку, мячик – благодаря этому он будет ощущать домашние запахи и чувствовать себя спокойнее, посоветовал специалист.

Также очень важно выбрать комфортную гостиницу: там должны быть просторные индивидуальные вольеры, определенный уровень освещенности, влажности, температуры. Для собак дополнительно необходимы услуги выгула.

Перед заселением животное проходит ветеринарный осмотр. Хозяин также должен предоставить ветпаспорт, подтверждающий наличие вакцинации и обработки от паразитов.

Эксперт уточнил, что для проживания в гостинице не допускаются животные младше шести месяцев, питомцы с вирусными и паразитарными заболеваниями.