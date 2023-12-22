Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника

Сургутские медики реанимировали пассажира «Уральских авиалиний», которому стало плохо во время полета из Екатеринбурга в Благовещенск и врач скорой констатировал смерть человека. Об этом сообщила «Звезде» пресс-служба авиакомпании.

«Он не умер, его забрала скорая», - заявили в офисе «Уральских авиалиний».

По информации «112», врач скорой помощи, который пытался реанимировать больного, констатировал смерть, но при этом продолжил реанимацию и спас человека.