Россиянам дали совет на фоне изъятия загранпаспортов на границе из-за опечаток

Россиянам рекомендовали проверить загранпаспорта на опечатки на фоне изъятия документов на границе. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделился глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Специалист отметил, что загранпаспорта с опечатками следует заменить.

«В силу вступил закон, меняющий порядок признания заграничных паспортов недействительными. Ужесточились и паспортный, и пограничный контроль, внесены поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", расширился перечень оснований признания паспорта недействительным, а главное — введен порядок и регламент изъятия заграничного паспорта», — рассказал Мохов.

Мы узнали о двух случаях изъятия заграничного паспорта на границе, но не все доходит до публичного представления. Поэтому, возможно, их было больше Георгий Мохов глава правового комитета Российского союза туриндустрии

Специалист объяснил, что изъятие загранпаспорта на границе происходит с оформлением соответствующего документа, в котором указывается основание недействительности паспорта.

«Это регламентированная процедура, которая осуществляется органами пограничного контроля. Они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придется переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, если таковой есть», — заключил Мохов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что у российских граждан начали изымать загранпаспорта на границе — опечатки в документе теперь являются законным поводом для этого. На данный момент у АТОР есть информация о двух публично известных случаях.