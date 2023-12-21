"Аэрофлот" начал начислять мили за полеты на рейсах "Победы"

"Квалификационные мили будут начисляться по билетам, оформленным с 21 декабря 2023 года, на рейсы под кодом DP лоукостера "Победа". В личном кабинете участника "Аэрофлот бонус" за полет "Победой" будут одновременно отображаться начисления от "Аэрофлота" и от лоукостера", - говорится в сообщении.