Десять худших продуктов, которые только можно съесть перед полетом

Не каждая пища будет полезной для вашего желудка перед полётом на самолёте. Вот какие продукты есть точно не стоит.

© Ferra.ru

Жареная еда. В ней много жиров, поэтому она и переваривается гораздо дольше, чем продукты с белками и углеводами. Кроме того, картошка фри, луковые кольца и другие закуски, скорее всего, приведут к вздутию живота, расстройству желудка, изжоге или сильному кислотному рефлюксу.

Видео дня

Продукты с высоким содержанием натрия. Из-за изменений давления и более низкой влажности в салоне самолёта вы, вероятнее всего, будете обезвожены во время полёта. Способствовать обезвоживанию могут и продукты, содержащие много натрия. Поэтому их не рекомендуется есть перед полётом.

Брокколи. В крестоцветных овощах так много клетчатки, что это может вызвать газообразование и вздутие живота. Было обнаружено также, что резкие изменения высоты приводят к вздутию.

Фасоль. Она богата клетчаткой, которая может вызвать вздутие живота, а также содержит раффинозу — углевод, который организму тяжело будет переварить.

Чеснок. В нём содержится большое количество фруктанов. У многих людей присутствует лёгкая непереносимость этого вещества, что проявляется в виде вздутия живота, дискомфорта в желудке, избытка газов.

Shutterstock

Лук. От него нужно отказаться перед полётом по тем же причинам, что и от чеснока. Это фруктаны и неприятный запах изо рта.

Груши и яблоки. Известно, что они потенциально могут вызвать вздутие живота или дискомфорт в желудке. Всё потому, что эти фрукты содержат много фруктозы — природного сахара.

Жвачка. Когда вы её жуёте, вы заглатываете гораздо больше воздуха, чем обычно. Это может привести к вздутию живота. Откажитесь также перед полётом от рассасывания леденцов.

Кофе. Из-за этого напитка вам придётся чаще бегать в туалет, а в самолёте это неудобно. Также кофе может вызвать симптомы тревоги у тех, кто обладает высокой чувствительностью к кофеину.

Алкоголь. Он отличается мочегонным эффектом. Кроме того, существует связь между употреблением спиртного и тревогой, депрессией.