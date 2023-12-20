Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилетов в российском аэропорту

Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилетов в новосибирском аэропорту Толмачево из-за поломки дверей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, прилетевшие в российский город путешественники не могут выйти из зала уже около получаса. Среди них есть пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Причины случившегося представители воздушной гавани не раскрыли.