Как правильно рассчитывать отпускные в 2023 году: примеры и советы

Когда сотрудник компании уходит в отпуск, работодатель обязан предоставить ему определенную денежную выплату перед началом отдыха — отпускные. Также эти выплаты работник получает перед увольнением за неиспользованные дни отпуска. Размер компенсации за отдых сотрудника рассчитывает бухгалтерия, однако проверить подсчеты специалиста можно и самостоятельно, зная формулу расчета. Эксперты также советуют рассчитывать отпускные, чтобы знать сумму заранее и планировать бюджет, и напоминают, что размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. «Лента.ру» публикует формулу расчета отпускных и советы, когда выгоднее отдыхать.
Как и кому начисляются отпускные
Отпускные представляют собой среднюю зарплату сотрудника за дни отдыха. В отличие от заработной платы отпускные начисляются не за отработанные дни, а за календарные. В расчет берутся все дни отдыха, в том числе и те, которые приходятся на выходные дни. Однако во время отпуска работнику не оплачивают праздничные нерабочие дни.
Какие дни не оплачиваются во время отпуска
дни с 1 по 8 января; 23 февраля; 8 марта; 1 и 9 мая; 12 июня; 4 ноября; другие региональные праздничные дни.
По российскому законодательству каждому работнику полагается ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней без потери дохода. При этом некоторые сотрудники могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха.
Кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Они должны отдыхать больше не менее чем на три дня. Работникам, которые трудятся Якутии или Мурманской области — на 24 дня. Работники с вредными или опасными условиями труда. Им положен дополнительный отпуск от 7 до 12 дней. Сотрудникам, которые выполняют особую работу. Отпуск за особый характер работы могут получить спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, которые ликвидируют чрезвычайные ситуации (до 15 суток в год) и работники территориальных органов Чечни и все командированные в республику (по 2 дня отпуска за каждый месяц работы). Некоторым сотрудникам здравоохранения. В зависимости от должности, отпуск может длиться от трех до 35 дней Травмированным на работе сотрудникам. Если работник во время выполнения своих обязанностей получил травму или у него развилось профзаболевание, ему может потребоваться лечение в санатории. В таком случае на все время лечения, в том числе дорогу до санатория и обратно, ему положен дополнительный оплачиваемый отпуск.
Также сотрудник может уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Впрочем, работодатель может предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск любому сотруднику, однако такие условия должны быть прописаны в коллективном договоре или локальном нормативном акте. В отличие от обычных отпусков, из календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска исключаются нерабочие праздничные. Взять основной отпуск в первый раз человек может после полугода непрерывной работы в компании. При этом в случае, если сотрудник решает взять отпуск за свой счет, работодатель может предоставить ему такую возможность и до истечения шести месяцев. Досрочный оплачиваемый отпуск могут получить следующие категории граждан Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него. Работники в возрасте до восемнадцати лет. Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. В некоторых случаях работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска. Фото: Smolaw / Shutterstock / FotodomКогда работодатель не может отказать сотруднику отпуске женщина идет в отпуск до декрета или после него; мужчина берет отпуск во время декрета жены; внешний совместитель берет отпуск одновременно с отпуском на основной работе; родитель ребенка-инвалида идет в отпуск; сотрудник усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев; сотрудника отозвали из ежегодного отпуска; заявление на отпуск подает родитель трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых меньше 14 лет. Каждая компания выплачивает сотруднику деньги за дни основного ежегодного отдыха по-разному, однако по закону работодатель должен это сделать не позднее чем за три дня до начала отпуска сотрудника. Так, например, если человек уходит в отпуск в понедельник, крайним сроком выплаты отпускных будет пятница. Как рассчитать отпускные Подсчет суммы выплат перед отдыхом может позволить работнику грамотно спланировать бюджет на предстоящий отпуск или период после него — до момента получения зарплаты. Рассчитать отпускные можно двумя способами. Способы расчета отпускных Приблизительный расчет. Для этого нужно разделить зарплату на 29,3 (среднее число дней в месяце) и умножить полученное число на количество дней отпуска. Например, сотрудник Иван Гаврилович зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц и работает без пропусков (не берет больничный, не ездит в командировки). В таком случае, за 28 дней размер его отпускных составит: 50 000 / 29,3 × 28 = 47 781 рублей (1706 рублей за один день отпуска). В то же время за 14 календарных дней отдыха Иван Гаврилович получит 23 890 рублей Точный расчет с помощью специальной формулы. Порядок расчета отпускных по формуле Чтобы узнать точную сумму отпускных, человеку необходимо в первую очередь провести расчет среднего дневного заработка. Среднедневной заработок — это доход за расчетный период, поделенный на количество отработанных дней. Под расчетным периодом понимается 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором начался период сохранения среднего заработка. Фото: TravnikovStudio / Shuttetstock / FotodomЧто влияет на расчет среднего дневного заработка годовой заработок за расчетный период с премиями и надбавками, которые получал сотрудник; количество отработанных дней в расчетном периоде; другие факторы. При этом при расчете среднедневного заработка не учитываются социальные выплаты (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда и так далее) Иван Гаврилович работает в компании Х один год. В его случае период для расчета среднедневного заработка будет с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Он собирается уходить в отпуск в июне 2023 года Если последние 12 месяцев сотрудник работал без пропусков (больничных и отгулов), для расчета отпускных ему необходимо узнать только количество отработанных дней. Если расчетный период отработан полностью, формула будет такой: 29,3 (среднемесячное число календарных дней) нужно умножить на количество отработанных месяцев. Доход Ивана Гавриловича за год при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц (без учета доплат, а также без больничных и отпуска) составил 600 тысяч рублей за вычетом НДФЛ. При этом сотрудник отработал в расчетный период 351,6 дня. Следовательно, среднедневный заработок Ивана Гавриловича составляет 1706,48 рубля. Таким образом, он получит денежную компенсацию за отпуск в размере 23 890,7 рубля (среднедневной заработок × количество дней отпуска: 1706,48 × 14) Однако для расчета следует учитывать и другие выплаты и надбавки. Помимо зарплаты в доходы сотрудника входят: Что входит в доходы сотрудника кроме зарплаты надбавки за переработки и работу в выходные и праздники; доплаты за трудовой стаж или качество работы; районный коэффициент; повышение зарплаты. Фото: Grusho Anna / Shutterstock / FotodomПремии же учитываются только в том случае, если входят в расчетный период. Иван Гаврилович, который уходит в отпуск в июне 2023 года при зарплате в 50 тысяч рублей, и расчетный период его работы — с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года, в июле 2022 года получил годовую премию в размере 10 тысяч рублей. Эту выплату в расчет включат полностью При этом Иван Гаврилович получает ежеквартальную премию в размере 5 тысяч рублей. В расчет отпускных пойдет часть премии, поскольку квартал попадает в расчетный период не полностью. Но премии Иван Гаврилович не потеряет, они включаются в расчет среднего заработка в полном размере. Порядок расчет отпускных в особых случаях Неполный рабочий год Если один или несколько месяцев расчетного периода сотрудник отработал не полностью, средний дневной заработок исчисляется следующим образом: сумму выплат за расчетный период необходимо поделить на количество календарных дней, учтенных при расчете совокупного заработка. Что влияет на среднедневной заработок количество дней в полностью отработанных месяцах (число месяцев × 29,3); количество отработанных дней в месяце (количество календарных дней месяца — дни исключаемых периодов × 29,3 / количество календарных дней месяца). Сотрудник Иван Гаврилович отработал в компании Х расчетный период в 7,5 месяца — с 19 октября 2022 года по 31 мая 2023-го. За этот период он заработал 320 000 рублей и планирует взять отпуск на 5 дней — с 15 по 19 июня 2023 года. При этом в январе он был на больничном 8 дней. Иван Гаврилович подсчитывает общее число дней в месяцах, которые он отработал целиком (с ноября по май за исключением января): 29,3 × 6 = 175,8 дня. Затем вычисляет число дней в месяцах, отработанных не полностью: (31 – 12) × 29,3 / 31 = 17,9 дня, (31 – 8) × 29,3 / 31 = 21,7 дня. После Иван Гаврилович складывает суммы и получает общее число отработанных в расчетном периоде дней: 175,8 + 17,9 + 21,7 = 215,4 дня Таким образом, его среднедневной заработок составит 320 000 / 215,4 = 1485,6 рубля. А размер отпускных — 1485,6 × 5 = 7428 рублей. Из этой суммы сотрудник должен вычесть удерживаемый налог (НДФЛ) в размере 966 рублей, значит, на руки Иван Гаврилович получит 6462 рубля. Праздники во время отпуска В случае, если работник решил отдохнуть во время национальных праздников, они не будут включаться в дни его отпуска, а значит, он сможет отдыхать на один день больше. Однако за праздничные дни сотрудник не получает отпускные. При этом выходные и праздничные дни, которые правительство России ежегодно переносит на другие даты, включаются в отпуске оплачиваются (например, 8 мая 2023 года). Иван Гаврилович заработал 360 тысяч рублей (со всеми дополнительными выплатами) за расчетный период в 7,5 месяца. Он планирует взять отпуск с 5 по 18 июня 2023 года. Иван Гаврилович будет отдыхать 14 дней, но получит отпускные только за 13 дней, потому что 12 июня не включается в расчет и не оплачивается. В расчетном периоде он не болел и не брал отгулы, поэтому отпускные за две недели отдыха для него составят 13 310 рублей до вычета НДФЛ: (360 000 / (12 × 29,3)) × 13 Фото: Photo Smoothies / Shutterstock / FotodomУвольнение Когда сотрудник увольняется, работодатель направляет ему не только зарплату за отработанные дни, но и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Формула расчета в этом случае будет такой же, как при исчислении отпускных при частично отработанном периоде: среднедневной заработок × дни неиспользованного отпуска. Согласно Трудовому кодексу, за каждый месяц, отработанный целиком, работнику полагается 2,33 дня отпуска. Соответственно, при расчете нужно умножить число полностью отработанных месяцев на 2,33 и округлить его до целого числа в пользу сотрудника. Однако стоит помнить, что при увольнении после 15-го числа текущий месяц считается за полный, а при увольнении до 15-го числа месяц не учитывается вовсе К примеру, сотрудник Иван Гаврилович отработал в компании 9 месяцев и уволился 20 мая 2023 года. Количество дней отпуска составит 10 × 2,33 = 23,3 дня (число округляется до 24 дней). Среднедневной заработок Ивана Гавриловича составил 1706 рублей, значит, компенсация за неиспользованный отпуск составит 1706 × 24 = 40 944 рубля. Так, за неиспользованный отпуск после вычета налогов (40 944 × 13% = 5322 рубля) сотрудник получит на руки 35 622 рубля Советы и рекомендации Рассчитывать отпускные и проверять правильность их подсчета. Учитывая сумму назначенных выплат перед отпуском, сотрудник сможет лучше спланировать свой отдых. Выгоднее брать отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней (больше 21 дня). В то время как в месяцы с большим количеством выходных и праздников (например, май), взяв отпуск, сотрудник потеряет в деньгах. Увольняться из компании стоит последним числом месяца или по крайней мере после 15-го числа месяца. Это будет выгоднее для сотрудника, поскольку отпускные и другие компенсации во второй половине месяца будут выплачиваться в полном размере.