Как правильно рассчитывать отпускные в 2023 году: примеры и советы

Также сотрудник может уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Впрочем, работодатель может предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск любому сотруднику, однако такие условия должны быть прописаны в коллективном договоре или локальном нормативном акте. В отличие от обычных отпусков, из календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска исключаются нерабочие праздничные. Взять основной отпуск в первый раз человек может после полугода непрерывной работы в компании. При этом в случае, если сотрудник решает взять отпуск за свой счет, работодатель может предоставить ему такую возможность и до истечения шести месяцев. Досрочный оплачиваемый отпуск могут получить следующие категории граждан Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него. Работники в возрасте до восемнадцати лет. Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. В некоторых случаях работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска. Фото: Smolaw / Shutterstock / FotodomКогда работодатель не может отказать сотруднику отпуске женщина идет в отпуск до декрета или после него; мужчина берет отпуск во время декрета жены; внешний совместитель берет отпуск одновременно с отпуском на основной работе; родитель ребенка-инвалида идет в отпуск; сотрудник усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев; сотрудника отозвали из ежегодного отпуска; заявление на отпуск подает родитель трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых меньше 14 лет. Каждая компания выплачивает сотруднику деньги за дни основного ежегодного отдыха по-разному, однако по закону работодатель должен это сделать не позднее чем за три дня до начала отпуска сотрудника. Так, например, если человек уходит в отпуск в понедельник, крайним сроком выплаты отпускных будет пятница. Как рассчитать отпускные Подсчет суммы выплат перед отдыхом может позволить работнику грамотно спланировать бюджет на предстоящий отпуск или период после него — до момента получения зарплаты. Рассчитать отпускные можно двумя способами. Способы расчета отпускных Приблизительный расчет. Для этого нужно разделить зарплату на 29,3 (среднее число дней в месяце) и умножить полученное число на количество дней отпуска. Например, сотрудник Иван Гаврилович зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц и работает без пропусков (не берет больничный, не ездит в командировки). В таком случае, за 28 дней размер его отпускных составит: 50 000 / 29,3 × 28 = 47 781 рублей (1706 рублей за один день отпуска). В то же время за 14 календарных дней отдыха Иван Гаврилович получит 23 890 рублей Точный расчет с помощью специальной формулы. Порядок расчета отпускных по формуле Чтобы узнать точную сумму отпускных, человеку необходимо в первую очередь провести расчет среднего дневного заработка. Среднедневной заработок — это доход за расчетный период, поделенный на количество отработанных дней. Под расчетным периодом понимается 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором начался период сохранения среднего заработка. Фото: TravnikovStudio / Shuttetstock / FotodomЧто влияет на расчет среднего дневного заработка годовой заработок за расчетный период с премиями и надбавками, которые получал сотрудник; количество отработанных дней в расчетном периоде; другие факторы. При этом при расчете среднедневного заработка не учитываются социальные выплаты (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда и так далее) Иван Гаврилович работает в компании Х один год. В его случае период для расчета среднедневного заработка будет с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года. Он собирается уходить в отпуск в июне 2023 года Если последние 12 месяцев сотрудник работал без пропусков (больничных и отгулов), для расчета отпускных ему необходимо узнать только количество отработанных дней. Если расчетный период отработан полностью, формула будет такой: 29,3 (среднемесячное число календарных дней) нужно умножить на количество отработанных месяцев. Доход Ивана Гавриловича за год при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц (без учета доплат, а также без больничных и отпуска) составил 600 тысяч рублей за вычетом НДФЛ. При этом сотрудник отработал в расчетный период 351,6 дня. Следовательно, среднедневный заработок Ивана Гавриловича составляет 1706,48 рубля. Таким образом, он получит денежную компенсацию за отпуск в размере 23 890,7 рубля (среднедневной заработок × количество дней отпуска: 1706,48 × 14) Однако для расчета следует учитывать и другие выплаты и надбавки. Помимо зарплаты в доходы сотрудника входят: Что входит в доходы сотрудника кроме зарплаты надбавки за переработки и работу в выходные и праздники; доплаты за трудовой стаж или качество работы; районный коэффициент; повышение зарплаты. Фото: Grusho Anna / Shutterstock / FotodomПремии же учитываются только в том случае, если входят в расчетный период. Иван Гаврилович, который уходит в отпуск в июне 2023 года при зарплате в 50 тысяч рублей, и расчетный период его работы — с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года, в июле 2022 года получил годовую премию в размере 10 тысяч рублей. Эту выплату в расчет включат полностью При этом Иван Гаврилович получает ежеквартальную премию в размере 5 тысяч рублей. В расчет отпускных пойдет часть премии, поскольку квартал попадает в расчетный период не полностью. Но премии Иван Гаврилович не потеряет, они включаются в расчет среднего заработка в полном размере. Порядок расчет отпускных в особых случаях Неполный рабочий год Если один или несколько месяцев расчетного периода сотрудник отработал не полностью, средний дневной заработок исчисляется следующим образом: сумму выплат за расчетный период необходимо поделить на количество календарных дней, учтенных при расчете совокупного заработка. Что влияет на среднедневной заработок количество дней в полностью отработанных месяцах (число месяцев × 29,3); количество отработанных дней в месяце (количество календарных дней месяца — дни исключаемых периодов × 29,3 / количество календарных дней месяца). Сотрудник Иван Гаврилович отработал в компании Х расчетный период в 7,5 месяца — с 19 октября 2022 года по 31 мая 2023-го. За этот период он заработал 320 000 рублей и планирует взять отпуск на 5 дней — с 15 по 19 июня 2023 года. При этом в январе он был на больничном 8 дней. Иван Гаврилович подсчитывает общее число дней в месяцах, которые он отработал целиком (с ноября по май за исключением января): 29,3 × 6 = 175,8 дня. Затем вычисляет число дней в месяцах, отработанных не полностью: (31 – 12) × 29,3 / 31 = 17,9 дня, (31 – 8) × 29,3 / 31 = 21,7 дня. После Иван Гаврилович складывает суммы и получает общее число отработанных в расчетном периоде дней: 175,8 + 17,9 + 21,7 = 215,4 дня Таким образом, его среднедневной заработок составит 320 000 / 215,4 = 1485,6 рубля. А размер отпускных — 1485,6 × 5 = 7428 рублей. Из этой суммы сотрудник должен вычесть удерживаемый налог (НДФЛ) в размере 966 рублей, значит, на руки Иван Гаврилович получит 6462 рубля. Праздники во время отпуска В случае, если работник решил отдохнуть во время национальных праздников, они не будут включаться в дни его отпуска, а значит, он сможет отдыхать на один день больше. Однако за праздничные дни сотрудник не получает отпускные. При этом выходные и праздничные дни, которые правительство России ежегодно переносит на другие даты, включаются в отпуске оплачиваются (например, 8 мая 2023 года). Иван Гаврилович заработал 360 тысяч рублей (со всеми дополнительными выплатами) за расчетный период в 7,5 месяца. Он планирует взять отпуск с 5 по 18 июня 2023 года. Иван Гаврилович будет отдыхать 14 дней, но получит отпускные только за 13 дней, потому что 12 июня не включается в расчет и не оплачивается. В расчетном периоде он не болел и не брал отгулы, поэтому отпускные за две недели отдыха для него составят 13 310 рублей до вычета НДФЛ: (360 000 / (12 × 29,3)) × 13 Фото: Photo Smoothies / Shutterstock / FotodomУвольнение Когда сотрудник увольняется, работодатель направляет ему не только зарплату за отработанные дни, но и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Формула расчета в этом случае будет такой же, как при исчислении отпускных при частично отработанном периоде: среднедневной заработок × дни неиспользованного отпуска. Согласно Трудовому кодексу, за каждый месяц, отработанный целиком, работнику полагается 2,33 дня отпуска. Соответственно, при расчете нужно умножить число полностью отработанных месяцев на 2,33 и округлить его до целого числа в пользу сотрудника. Однако стоит помнить, что при увольнении после 15-го числа текущий месяц считается за полный, а при увольнении до 15-го числа месяц не учитывается вовсе К примеру, сотрудник Иван Гаврилович отработал в компании 9 месяцев и уволился 20 мая 2023 года. Количество дней отпуска составит 10 × 2,33 = 23,3 дня (число округляется до 24 дней). Среднедневной заработок Ивана Гавриловича составил 1706 рублей, значит, компенсация за неиспользованный отпуск составит 1706 × 24 = 40 944 рубля. Так, за неиспользованный отпуск после вычета налогов (40 944 × 13% = 5322 рубля) сотрудник получит на руки 35 622 рубля Советы и рекомендации Рассчитывать отпускные и проверять правильность их подсчета. Учитывая сумму назначенных выплат перед отпуском, сотрудник сможет лучше спланировать свой отдых. Выгоднее брать отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней (больше 21 дня). В то время как в месяцы с большим количеством выходных и праздников (например, май), взяв отпуск, сотрудник потеряет в деньгах. Увольняться из компании стоит последним числом месяца или по крайней мере после 15-го числа месяца. Это будет выгоднее для сотрудника, поскольку отпускные и другие компенсации во второй половине месяца будут выплачиваться в полном размере.