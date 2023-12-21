Модернизацию аэропортов запланировали во всех регионах Сибири

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года предполагает модернизацию аэропортов во всех десяти регионах СФО.

Самые масштабные планы связаны с созданием аэропортов если не с нуля, то почти с нуля. Так, в Омской области предусматривается реанимация проекта Омск-Федоровка, замороженного в начале 1990-х. Аэропорт должен прийти на смену действующей воздушной гавани Омск-Центральный, которая расположена в городской черте. Согласно стратегии, аэропорт с пропускной способностью терминала до трех миллионов пассажиров в год (Омск-Центральный обслужил в прошлом году 1,59 миллиона человек) будет введен в эксплуатацию в 2028-м.

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Строительство с нуля запланировано и в Иркутске, где действующий аэропорт также находится в границах областного центра. Он обслуживает примерно два миллиона пассажиров в год, а этого недостаточно, чтобы, помимо прочего, обеспечить всем желающим комфортное воздушное путешествие на Байкал. Задача - ввести новый объект в эксплуатацию в 2030 году. Ранее региональные власти сообщали, что аэропорт появится вблизи деревни Позднякова, которая фактически является пригородом Иркутска.

В других сибирских городах речь идет о расширении существующих аэропортов, улучшении их инфраструктуры. В 2024-м власти планируют открыть новый аэровокзальный комплекс в Новокузнецке (Кемеровская область) площадью 18 тысяч квадратных метров. Во многом необходимость расширения вызвана растущей популярностью курорта Шерегеш, для которого новокузнецкий аэропорт является ближайшим. Новый аэровокзал призван обеспечить увеличение пропускной способности до 5,5 миллиона пассажиров в год. Для сравнения: в 2022 году пассажиропоток в аэропорту Новокузнецка составил 416,2 тысячи человек.

Завершается и реконструкция томского аэропорта. Его годовая пропускная способность в результате увеличивается до миллиона пассажиров.

В аэропорту Красноярска к 2030 году расширят площадь перрона до 254,5 тысячи квадратных метров с увеличением количества мест стоянок воздушных судов и закончат реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В новосибирском аэропорту Толмачево в те же сроки запланирована реконструкция аэропортового комплекса. В Кемерове пропускная способность терминала аэропорта в 2024 году вырастет до 4,7 миллиона пассажиров в год.

Ряд проектов направлен на развитие международных авиаперевозок через города Сибири. Воздушный пункт пропуска появится в аэропорту Горно-Алтайска. Техническое перевооружение такого пункта произойдет в Кызыле, увеличится пропускная способность на государственной границе в новосибирском аэропорту. Такая возможность прорабатывается и для аэропорта Барнаула.

Впрочем, крупными аэропортами дело не ограничивается. Стратегия развития Сибири предполагает строительство и модернизацию объектов и в сравнительно небольших населенных пунктах - как для повышения мобильности их жителей, так и для стимулирования экономических процессов.