Аэропорт Кольцово принял рекордные 7 миллионов пассажиров в год

Екатеринбургский аэропорт Кольцово впервые принял 7 миллионов пассажиров в год, что стало рекордным показателем. Юбилейный пассажир, летевший рейсом «Уральских авиалиний» получил подарок от аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, планку в 7 миллионов пассажиров в год аэропорт преодолел 19 декабря. Юбилейным пассажиром стал Антон Малагон, который летел в Москву со своей женой и детьми. Мужчине подарили бесплатное посещение бизнес-зала аэропорта на двоих, а также бесплатный перелет по маршрутной сети «Уральских авиалиний». Всех остальных пассажиров юбилейного рейса угостили тортом.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Кольцово отметили, что в преодолении планки в семь миллионов существенную роль сыграла авиакомпания «Уральские авиалинии», количество пассажиров этого перевозчика в екатеринбургском аэропорту в 2023 году составило 2,5 миллиона.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что в нынешнем году авиапассажирам было доступно 80 направлений, по которым выполняют перелеты 35 авиакомпаний.