Врач назвал обостряющиеся во время авиаперелета болезни

Авиаперелеты провоцируют серьезную нагрузку на все системы организма. Особенно сильно перепады давления влияют на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, самолет — воздушное судно, которое преодолевает высоту в десятки тысяч метров над землей. На подобной высоте начинается почти безвоздушная зона. Но атмосферное давление внутри самолета тоже начинает снижаться с набором высоты. Поэтому на борту человек дышит тем запасом воздуха, что есть в кабине самолета.

«Внутри самолета у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах», – сказал эксперт.