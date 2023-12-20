Юрист Кофанов: в июле или октябре выгодно уходить в отпуск в 2024 году

Уходить в отпуск в 2024 году будет наиболее выгодно в те месяцы, в которых больше рабочих дней. Об этом "Москве 24" рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он уточнил, что отпускные сотрудникам выплачивают исходя из среднего заработка, при этом оклад высчитывается только за отработанные дни. К месяцам, в которых большое количество рабочих дней, относятся, например, июль или октябрь. "Из-за праздничных выходных стоимость одного рабочего дня в январе и мае для обычной системы пятидневки выше, чем, например, в июле. Поэтому брать отпуск в это время невыгодно для сотрудника", - отметил Кофанов. Исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата до этого показало, что в России число работников крупных и средних организаций, которые уходили в отпуск без сохранения зарплаты, в июле-сентябре 2023 года составило 3,44 млн человек. В исследовании говорится, что на фоне такого же периода 2022 года показатель вырос на 4% и стал рекордным как минимум за десять лет. Также эксперты выяснили, что за год число сотрудников в простое снизилось в 2,4 раза.