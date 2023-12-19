Летающие аналоги «Сапсанов» захотели запустить между Москвой и Петербургом

Российская авиакомпания и петербургский аэропорт Пулково захотели запустить между Москвой и Северной столицей ежедневные авиашаттлы. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в авиации.

По данным портала, регулярные самолеты будут отправляться из Петербурга в Москву каждые 20-30 минут, а билеты будут продавать с открытой датой и временем. Они будут работать как проездные в метро: пассажир сможет воспользоваться билетом на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт. Кроме того, такие путешественники будут проходить аэропортовые процедуры в ускоренном режиме.

Обслуживать летающие аналоги поездов «Сапсан», скорее всего, будут российские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Как пишет источник, формат планируют распространить на все авиагавани Москвы. При этом наиболее интересен запуск шаттлов во Внуково, где есть станция метро.

Проект могут реализовать в июне 2024 года, однако, как сообщил собеседник издания, окончательного решения о введении авиашаттлов пока нет.