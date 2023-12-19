Shot: Hорвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

Самолету российской авиакомпании, выполнявшей рейс из Москвы на Кубу, запретили совершить экстренную посадку в аэропорту Норвегии для оказания скорой медицинской помощи умирающему мужчине. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

Напомним, через несколько часов после вылета из аэропорта "Шереметьево" пассажиру внезапно стало плохо. По предварительным данным, из-за язвы началось внутреннее кровотечение. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования, но норвежская сторона отказала.

После этого, по словам россиян, находившихся на борту, пилоты по громкой связи объявили, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву.

Власти Норвегии заявили, что разрешили российскому Boeing 777 использовать воздушное пространство страны, чтобы "быстрее долететь обратно".