Рейс на Кубу вернулся в Москву через Норвегию из-за состояния двух пассажиров

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, вернулся и совершил посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Борт вылетел из российской столицы на Кубу в понедельник в 11:31 по мск. Во время полета два пассажира почувствовали недомогание. Экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета.