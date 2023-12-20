МТС Travel: самым желанным подарком у туристов стало позднее выселение в отеле

Россияне ответили, что самым желанным подарком при бронировании отеля стала возможность позднего выселения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование МТС Travel. Эксперт выяснили, что 47% путешественников обычно выбирают в качестве бонуса именно позднее выселение. Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов — традиционного времени выселения в большинстве отелей. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Такой услугой чаще пользуются семьи с детьми. В некоторых гостиницах некоторые гости могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно. Обычно такое позволяют особенным клиентам или участникам программы лояльности. На втором месте по популярности — бесплатный ранний заезд, который интересует 28% клиентов. Он особенно актуален для гостей, которые приехали в отель, например, после ночного перелета. Эта услуга позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50% от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата. На третьем месте расположились бесплатные завтраки, которые предпочитает четверть туристов. Эксперты сервиса отметили, что в среднем утренний прием пищи в отелях в зависимости от зыездности в среднем стоит от 700 до тысячи рублей на постояльца.