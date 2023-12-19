Власти Норвегии запретили посадку российскому самолету с умирающим на борту

Власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту, сообщает Telegram-канал SHOT. Воздушное судно было вынуждено вернуться в Москву, там оно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Пассажира сразу отправили в больницу.

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Самолет совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Экипаж запросил у властей Норвегии разрешения приземлиться в ближайшем аэропорту, однако просьба была отклонена.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс N4-555 Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии. В Осло приняли такое решение из-за чрезвычайной ситуации на лайнере — пассажиру стало плохо. Однако разрешения на посадку не дали.