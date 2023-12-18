Российский самолет развернулся над Норвегией из-за кровотечения у пассажира

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Самолет российского авиаперевозчика Nordwind Airlines развернулся над Норвегией из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров рейса. Об этом пишут «Известия».

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Москвы в Варадеро, в понедельник, 18 декабря. Источник издания сообщил, что экипаж принял решение следовать в аэропорт вылета из-за серьезности ситуации.

«У пассажира желудочное кровотечение», — пояснил он. Ожидается, что посадка лайнера в столичной авиагавани произойдет в 18:36.